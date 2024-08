تابعها أكثر من مليوني شخص.. ما الذي حدث في مقابلة ترامب وماسك على إكس؟

وكالات

تابع أكثر من مليوني شخص المحادثة المباشرة بين المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب وإيلون ماسك على منصة إكس، وذلك بعد أن واجهت مشاكل تقنية أدت إلى تأخير موعد بث المقابلة.

وكان من المقرر أن يجري ترامب وماسك المحادثة على الهواء مباشرة" في الساعة 8 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكنها واجهت مشاكل تقنية تسببت في تأخير موعد البث، تسببت في تأخيرها لمدة 45 دقيقة.

وكانت المقابلة، التي وصفها ماسك بأنها "محادثة"، من المفترض أن تبدأ الساعة 0100 صباحا يوم الثلاثاء (0000 بتوقيت جرينتش)، ولكن الرابط للانضمام تم قطعه بشكل متكرر، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وألقى ماسك باللوم على هجوم على نظام (إكس) لمنع الوصول إلى محادثته مع مرشح الرئاسة الجمهوري.

كما أن أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى مساحة المقابلة عبر الإنترنت استمعوا إلى الموسيقى بدلا من المحادثة بين الرجلين.

ونشر ماسك على المنصة المعروفة سابقا باسم بتويتر، قائلا: "يبدو أن هناك هجوم ضخم على إكس نعمل على إيقافه. في أسوأ الأحوال، سنواصل مع عدد أقل من المستمعين المباشرين وسننشر المحادثة لاحقا."

