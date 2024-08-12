الفلبين تحتج على الخطوة "الخطيرة" للصين فوق جزر سكاربورو شول

مانيلا - (د ب أ)

قالت الفلبين، اليوم الاثنين، إنها ستحتج على أحدث تصرفات الصين ببحر الصين الجنوبي، في تصعيد جديد للتوترات بين البلدين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الخارجية الفلبيني، إنريكي مانالو، قوله للصحفيين اليوم الاثنين: "سنحتج بالتأكيد على هذه الخطوة الأخيرة".

وكان جيش مانيلا قال في مطلع الأسبوع، إن طائرتين تابعتين لجيش التحرير الشعبي الصيني أسقطتا إشارات ضوئية وقامتا بحركات خطيرة أثناء مرور دورية تابعة للقوات الجوية الفلبينية فوق جزر سكاربورو شول في الثامن من أغسطس الجاري.

وأعرب مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، أمس الأحد، عن إدانته لأفعال القوات الصينية، ووصفها بأنها "غير مبررة وغير قانونية ومتهورة"، بعد أن كانت الدولتان اتفقتا في الشهر الماضي على تخفيف حدة التوترات في بحر الصين الجنوبي.

وقال الرئيس الفلبيني: "لقد بدأنا للتو في تهدئة الوضع بالمياه، ومن المثير للقلق بالفعل أن يكون هناك عدم استقرار في مجالنا الجوي".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو، للصحفيين إن الفلبين تستعد للتقدم باحتجاج على المناورة الأخيرة، مضيفا أنه "بطبيعة الحال لا يمكننا أن نسمح بحدوث هذا".

وأدان قائد القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال روميو براونر أمس الأول السبت "الأعمال الخطيرة والاستفزازية"، التي نفذها سلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن الصين اعترضت الطائرة الفلبينية "بصورة احترافية ووفقا للقانون" بعد تدخلها " غير القانوني".

ومن جانبه، قال الجيش الصيني إن الطائرة الفلبينية دخلت المجال الجوي فوق الشعاب المرجانية بدون إذن، "على الرغم من التحذيرات المتكررة". وبالتالي، تم إرسال القوات البحرية والجوية لتتبع الطائرة وتحذيرها وفي النهاية طردها من المجال الجوي.

وأضاف الجيش الصيني أن الإجراءات تم تنفيذها "بشكل احترافي ووفقا للقانون". وتابع البيان أن الجانب الفلبيني يجب أن "يوقف الاستفزازات وتشويه الحقائق على الفور". وتظل القوات الصينية على الأرض في حالة تأهب.