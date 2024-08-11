إعلام عبري: نتنياهو سيرأس اجتماعًا لتحديد صلاحيات المفاوضين بالجولة التي أعلنها الوسطاء

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي لم يناقش الخميس الماضي صفقة الأسرى، مشيرا إلى أنه لم تتم دعوة وفد التفاوض.

بدورها أعلنت القناة 13 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرأس قبل الخميس اجتماعا لتحديد صلاحيات المفاوضين في الجولة التي أعلنها الوسطاء.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن نتنياهو أعرب في محادثات مغلقة عن عدم ثقته في وفد التفاوض، مشيرا إلى أن هناك جو من التشاؤم بخصوص فرص التوصل لاتفاق.

وذكرت القناة العبرية، أن أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي أكدوا أنهم لم يخوّلوا بعد باستئناف المفاوضات.

من جانبها، طالبت حركة حماس، اليوم الأحد، الوسطاء بخطة لتنفيذ ما قبلته الحركة في 2 يوليو الماضي وفق رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بذلك بدلا من تفاوض جديد.