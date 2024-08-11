مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية تلتقي رئيس البرلمان العربي

(وكالات)

التقت مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية السفيرة دينا الصيحى، اليوم الأحد، مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومى، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.

تناول اللقاء الدور المحوري المصري لدعم العمل البرلماني عربيًا ودوليًا، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، حيث أشادت السفيرة دينا الصيحى، بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي في تعزيز العمل العربى المشترك والسعي لتوحيد الصف العربي وتعزيز الروابط والبعد عن الأمور الخلافية.

ومن جانبه، ثمن السيد عادل العسومي الدور المحورى المصرى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في دعم العمل البرلماني وترسيخ أواصره، خاصة على ضوء التطورات وتسارع الأحداث عالمياً. كما أشاد بالمبادرات النوعية المتميزة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة والتي تحظى بإشادة دولية وتُقدم كنموذج يحتذى به، والاستراتيجية الم