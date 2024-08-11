الجهاد الإسلامي تنفي مزاعم الاحتلال بشأن تواجد عناصرها في مدرسة التابعين

(وكالات)

قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، إنها تنفي بشكل "قاطع" ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي، بتواجد عناصر من المقاومة تابعين لها في مدرسة التابعين بمدينة غزة.

وقالت الجهاد الإسلامي في بيان لها "ننفي نفيا قاطعا مزاعم العدو بـ"وجود مسلحين" من كوادر أو مجاهدي سرايا القدس في مدرسة التابعين".

وأفادت الجهاد الإسلامي، أن الهدف من "الأكاذيب" التي تدعيها إسرائيل هو زرع البلبلة والهروب من المساءلة لمواصلة حرب الإبادة الجماعية على قطاع.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت مجزرة على مدرسة التابعين في مدينة غزة شمالي القطاع أثناء أداء المصلين لصلاة الفجر، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وقالت قوات الاحتلال إنها قصفت المدرسة بعد تلقيها ملعومات بتواجد عناصر تابعة للجهاد الإسلامي في المدرسة.