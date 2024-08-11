ضباط إسرائيليين لرئيس الأركان: الوضع في غزة بعيدًا عن النصر

(وكالات)

نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن رسالة وجهها ضباطًا إسرائيليون قاتلوا في قطاع غزة، جاء فيها بأن الوضع العسكري في القطاع لا يزال بعيدًا عن النصر.

وجاء في الرسالة التي وجهها الضباط إلى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أنهم مندهشون إزاء تصريحات متكررة من رتب عسكرية رفيعة بأن تحقيق النصر في غزة قريب، قائلين "نحن الذين أتينا من الميدان نعلم جيدا أن الوضع لا يزال بعيدا عن النصر".

وقال الضباط في رسالتهم إلى رئيس الأركان، إن المقاومة الفلسطينية لا تزال تمتلك قدرات عابرة للحدود ومسيرات، إضافة إلى بنية تحتية ضخمة للأنفاق.