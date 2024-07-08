أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وإصابات هجمات الجيش الروسي إلى 140 شخصًا

(وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي على مدينة كرفيي ريه، إلى 28 قتيلًا.

وأفادت وزارة الداخلية، أن أعداد القتلى انقسمت إلى 17 شخصًا في كييف و11 آخرين في منطقة منطقة دنيبروبتروفسك.



وأضافت وزارة الداخلية، أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 112 شخصًا من المدنيين.



وقالت وزارة الداخلية، إن القصف الروسي ألحق أضرارا بأكثر من 50 منشأة مدنية بينها منشأتان طبيتان.

وكانت السلطات الأوكرانية، قد اتهمت الجيش الروسي، باستهداف مستشفى أطفال في المدينة ما أدى لوقوع عدد من الضحايا.

من جانبها نفت وزارة الدفاع الروسية، تورط الجيش الروسي في الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية، متهمة الجيش الأوكراني بالوقوف وراء تلك الهجمات.