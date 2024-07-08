إعلان

BBC

"كييف هي المتورطة".. روسيا تنفي استهداف مستشفى أطفال في أوكرانيا

03:05 م الإثنين 08 يوليو 2024

وزارة الدفاع الروسية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، الاتهامات الموجهة إلى قواتها باستهداف مواقع مدنية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن "اللقطات تؤكد أن الدمار ناجم عن سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني".

وتتهم أوكرانيا روسيا شن هجمات صاروخية واسعة استهدفت مستشفى للأطفال في مدينة كرفيي ريه، ما أدى لمقتل وإصابة 70 شخصًا في حصيلة أولية أعلنتها السلطات الأوكرانية.

وأفاد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، أن القوات الروسية شنت هجمات واسعة على المدينة، وتركزت على مستشفى الأطفال.

من جانبها تعهدت هولندا بتعجيل إرسال نظام باتريوت وطائرات إف 16 إلى كييف عقب الهجوم الروسي على المستشفة، من أجل التصدي للقوات الروسية.

وزارة الدفاع الروسية مستشفى أطفال في أوكرانيا هجمات صاروخية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فرقاطة ألمانية تتوجه إلى البحر الأحمر للتصدي لهجمات الحوثيين

إعلان

إعلان

* أول وعود الحكومة الجديدة.. مدبولي يكشف موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء
* بدرجة وزير.. السيسي يكلف رئيس الوزراء بمهمة جديدة
* فيديو.. محمد رمضان يصفع شابا في الساحل الشمالي والأخير يرد "القلم"
* الحرارة تتخطى 40 مئوية.. الأرصاد تُحذر: موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد