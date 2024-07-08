"كييف هي المتورطة".. روسيا تنفي استهداف مستشفى أطفال في أوكرانيا

(وكالات)

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، الاتهامات الموجهة إلى قواتها باستهداف مواقع مدنية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن "اللقطات تؤكد أن الدمار ناجم عن سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني".



وتتهم أوكرانيا روسيا شن هجمات صاروخية واسعة استهدفت مستشفى للأطفال في مدينة كرفيي ريه، ما أدى لمقتل وإصابة 70 شخصًا في حصيلة أولية أعلنتها السلطات الأوكرانية.

وأفاد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، أن القوات الروسية شنت هجمات واسعة على المدينة، وتركزت على مستشفى الأطفال.

من جانبها تعهدت هولندا بتعجيل إرسال نظام باتريوت وطائرات إف 16 إلى كييف عقب الهجوم الروسي على المستشفة، من أجل التصدي للقوات الروسية.