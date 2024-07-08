وزير الخارجية: لا بديل عن وكالة الأونروا داخل قطاع غزة

(وكالات)

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن مصر ترفض استخدام إسرائيل لسلاح التجويع ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار مصر في تقديم المساعدات والإمدادات لأهالي غزة، وذلك خلال استقباله المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني.

وصرح عبد العاطي، أن مصر قامت بتقديم 70% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى عمل القاهرة في إدخال المزيد من الإمدادات الإنسانية إلى القطاع.

وشدد عبد العاطي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار داخل قطاع غزة إضافة إلى سهولة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد عبد العاطي، على حرص مصر على العمل الوثيق الدائم مع الأونروا لأداء عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت عبد العاطي، إلى أن عمل وكالة الأونروا داخل القطاع لا يمكن الاستغناء عنه، مضيفًا أن حديث إسرائيل عن ضرورة البحث عن بديل لوكالة الغوث لن ينفذ على الأرض.

وأضاف عبد العاطي، أن عمل وكالة الأونروا داخل القطاع مستمر لحين تسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين إما بالعودة أو بالتعويض وفق قرار الأمم المتحدة.

وصرح وزير الخارجية، أن منطقة الشرق الأوسط لن تشهد سلامًا أو استقرار لحين تطبيق حل شامل للقضية الفلسطينية، ووقف الدمار داخل غزة.

وقال عبد العاطي، إن مصر تواصل جهودها مع شركائها في قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة وإبرام صفقة تبادل أسرى.

كما تطرق وزير الخارجية إلى استضافة مصر لمؤتمر القوى السياسة السودانية، قائلًا إنه جاء بهدف المحافظة على سيادة السودان ووحدة أراضيه ووقف الحرب.