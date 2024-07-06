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BBC

مقتل شخص وإصابة 79 جراء إعصار في شرق الصين

11:24 ص السبت 06 يوليو 2024

الصين

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بكين- (د ب أ)

لقي شخص حتفه وأصيب 79 آخرون بعدما ضرب إعصار محافظة دونجمينج بمقاطعة شاندونج، في شرق الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت عن مكتب إدارة الطوارئ في المحافظة قوله إن الإعصار ضرب مقر المحافظة وبلدة تساييوانجي وبلدة شاوه في حوالي الساعة 30 ,2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، فيما يجري التحقيق في الأضرار الناجمة عن الإعصار.

ووفقا لمديرية إدارة الطوارئ بالمقاطعة، وقع إعصار في محافظة يينان في شاندونج أمس الأول الخميس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.


الصين بكين إعصار
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