وول ستريت جورنال: من المتوقع موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة



وكالات

قال مسؤولون في الموساد لصحيفة وول ستريت جورنال، إنهم يعتقدون أن إسرائيل ستوافق على الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، قال مصدران مطلعان إن حركة حماس الفلسطينية أبلغت حليفها حزب الله بأنها وافقت على اقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحب زعيم الجماعة اللبنانية القوية بالخطوة. الجمعة.

وقالت المصادر إن وفدا من حماس برئاسة نائب زعيم الحركة خليل الحية أطلع زعيم حزب الله حسن نصر الله على آخر التطورات في اجتماع في بيروت.

وقال حزب الله المدعوم من إيران في بيان في وقت سابق إن نصر الله وخليل الحية ناقشا آخر التطورات في المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مسؤول في حزب الله لرويترز، إن الجماعة ستوقف إطلاق النار بمجرد سريان أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مرددا تصريحات سابقة للجماعة.

وأضاف المسؤول: "إذا كان هناك اتفاق بشأن غزة، فسيكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان من ساعة الصفر".