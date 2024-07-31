إعلام إيراني: مراسم تشييع هنية في طهران والدفن بالدوحة

وكالات

أفادت مصادر قطرية أن مراسم تشييع ودفن القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية ستقام الجمعة في الدوحة.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مراسم موكب تشييع جثمان قائد حركة حماس إسماعيل هنية ستقام في طهران. ومن المرجح أن يقام يوم الخميس.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن طهران ستجعل "المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة"، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف بزشكيان، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بلاده "ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها".

واغتيل هنية في طهران، حسبما أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء، بعد ساعات من حضوره مراسم تنصيب بزشكيان، الثلاثاء.

وقال الحرس الثوري إن الهجوم قيد التحقيق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال حتى الساعة، إلا أن أصابع الاتهام سرعان ما وجهت صوب إسرائيل التي توعدت بقتل هنية وآخرين من قادة حماس.