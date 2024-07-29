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BBC

الاحتلال يحقق مع 9 من جنوده في تهم بتعذيب أسرى فلسطينين

04:07 م الإثنين 29 يوليه 2024

معسكر سديه تيمان الإسرائيلي

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وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية أوقفت 9 جنود من معسكر "سديه تيمان" للتحقيق معهم في تهم بتعذيب أسرى فلسطينين.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن محتجين إسرائيليين اقتحموا معسكر "سديه تيمان" بعد التحقيق مع الجنود المتهمين بتعذيب أسرى.

وفيما سبق قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه توجد صدامات في معسكر سديه تيمان الإسرائيلي بالنقب بين محققين وجنود إسرائيليين من وحدة متهمة بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين المعتقلين داخل المعسكر.

وأضافت، هيئة البث الإسرائيلية، أن الجنود الإسرائيليون المتهمون بالتنكيل بالأسرى في معسكر سديه تيمان يرفضون التعاون مع الشرطة العسكرية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد ذكرت في تقرير لها، أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات واعتداءات مميتة داخل السجون الإسرائيلية.

وقال تقرير الصحيفة الذي نقلت فيه عن أطباء ووثائق وشهود عيان، قولهم إن عدد من الأسرى الفلسطينيين قد توفوا بسبب تجاهل سلطات السجون الإسرائيلية.

معسكر سديه تيمان الإسرائيلي تعذيب أسرى فلسطينين جنود إسرائيليين متهمين بتعذيب أسرى الشرطة العسكرية الإسرائيلية
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