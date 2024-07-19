ردًا على هجوم المسيّرة.. القيادة الإسرائيلية تبحث توجيه ضربة قوية داخل اليمن

وكالات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مناقشات جرت خلال الساعات الماضية في إسرائيل بشأن الرد على الهجوم بالمسيرة على تل أبيب.

وأشارت البث العبرية، إلى أن المشاورات جرت بمشاركة المستوى السياسي الإسرائيلي وتناولت شكل الرد على هجوم المسيرة الحوثية.

وأوضحت البث العبرية، أن المستوى العسكري والأمني بإسرائيل بحث توجيه ضربة قوية داخل الأراضي اليمنية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، إن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن المسيرة التي ضربت تل أبيب قطعت 2000 كم عبر مسارات مختلفة لتضليل الرادارات.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقدر أن نحو 200 مسيرة وصاروخ أطلقت من اليمن نحو إسرائيل منذ بدء حرب غزة.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن تنفيذ عملية عسكرية بطائرة مسيرة على تل أبيب.

وقالت الحوثيون في بيان عبر منصة (إكس) اليوم الجمعة: " تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا مهماً في منطقة يافا المحتلة، ما تسمى إسرائيليا /تل أبيب/ بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم /يافا/ قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".

كان شخص لقى حتفه وأصيب ثمانية آخرون إثر انفجار قوي وقع بالقرب من أحد فروع السفارة الأمريكية في تل أبيب في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، وفقا لخدمة نجمة داوود الإسرائيلية للإنقاذ.

وأفادت الخدمة عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بأنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى وورد أن المباني المحيطة تضررت.

وأشارت تقارير إعلامية، غير مؤكدة، إلى أن الانفجار ربما نجم عن هجوم بمسيرة، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.