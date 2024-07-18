إعلام عبري: مؤسسات مدنية ومسؤولون حكوميون يشكلون لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الخميس، إن مؤسسات مجتمع مدني وشخصيات بينها مفوض الشرطة السابق وقضاة أعلنوا إقامة لجنة تحقيق مدنية في أحداث 7 أكتوبر.

وكانت القناة 13 العبرية قالت، أمس الأربعاء، إن الائتلاف الحكومي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو أحبط مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي تسلم النتائج الأولية للتحقيقات بشأن إخفاق الجيش في 7 أكتوبر الماضي خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن التحقيقات ركزت بشكل أساسي على الأحداث في يوم 6 أكتوبر، وكذلك المعلومات التي تم تداولها بين قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والإجراءات التي تم اتخاذها.

وأوضحت أن جميع المشاركين في المناقشات بشأن نتائج التحقيقات حول اليوم السابق لعملية "طوفان الأقصى"، خضعوا جهاز كشف الكذب، وسط حالة من الانقسام الكبيرة، مشيرة إلى أنهم وقعوا اتفاقية سرية.

وكشفت أن هناك حالة من الإحباط الكبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ إنه كان من الممكن ربط الأحداث السابقة ليوم 7 أكتوبر والتي كانت تشير جميعها إلى هجوم محتمل، فيما لم يتم ذلك.