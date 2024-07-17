"كرة نارية في السماء" تروع سكان نيويورك (فيديو)

نيويورك - (د ب أ)

سببت كرة نارية في السماء حالة من الإثارة والاهتمام العام في نيويورك خلال مرورها فوق المدينة في وضح النهار أمس الثلاثاء.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عبر موقع فيسبوك في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أن الظاهرة عبارة عن نيزك، وهو خط من الضوء ينشأ عندما ينفذ حطام الصخور من الفضاء إلى الغلاف الجوي للأرض.

#METEOR CONFIRMED: #NASA Meteor Watch says a daylight “fireball” passed over New York City – around the same time residents in the city and New Jersey reported hearing booms and shaking. Did you hear or feel the sonic boom? @AWxNYC https://t.co/LNbWCua1u4 pic.twitter.com/dkkYi224pn — News12BK (@News12BK) July 17, 2024

ويشير تحليل لتقارير شهود العيان إلى أن خطا من الضوء كان مرئيا فوق المدينة صباح أمس الثلاثاء ثم اتجه غربا بسرعة بلغت نحو 61 ألف كيلومتر في الساعة نحو ولاية نيوجيرسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن شهود عيان، أن الظاهرة كانت مصحوبة بأصوات تشبه الرعد وهزات تشبه الزلزال. ومع ذلك، قالت وكالة ناسا إنها يمكن أن تكون بسبب نشاط عسكري في المنطقة.

ويصبح النيزك مرئيا عندما ينفذ حطام صخور إلى الغلاف الجوي للأرض حيث يحترق بسبب الاحتكاك بجزيئات الهواء. ويسمى الجزء الذي لم يحترق بالكامل واصطدم بسطح الأرض نيزكا.

وقالت ناسا إن قطع الصخور مثل تلك التي تسببت في ظهور خط الضوء فوق نيويورك يبلغ قطرها نحو 30 سم فقط. وعادة ما تحترق هذه الجسيمات الكونية تماما قبل أن تصطدم بالأرض، وبالتالي فهي لا تمثل خطورة.