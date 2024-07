"كرة نارية في السماء" تروع سكان نيويورك (فيديو)

نيويورك - (د ب أ)

سببت كرة نارية في السماء حالة من الإثارة والاهتمام العام في نيويورك خلال مرورها فوق المدينة في وضح النهار أمس الثلاثاء.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عبر موقع فيسبوك في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أن الظاهرة عبارة عن نيزك، وهو خط من الضوء ينشأ عندما ينفذ حطام الصخور من الفضاء إلى الغلاف الجوي للأرض.

#METEOR CONFIRMED: #NASA Meteor Watch says a daylight “fireball” passed over New York City – around the same time residents in the city and New Jersey reported hearing booms and shaking. Did you hear or feel the sonic boom? @AWxNYC https://t.co/LNbWCua1u4 pic.twitter.com/dkkYi224pn