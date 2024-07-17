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"كرة نارية في السماء" تروع سكان نيويورك (فيديو)

02:49 م الأربعاء 17 يوليه 2024

كرة نارية في السماء

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نيويورك - (د ب أ)

سببت كرة نارية في السماء حالة من الإثارة والاهتمام العام في نيويورك خلال مرورها فوق المدينة في وضح النهار أمس الثلاثاء.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عبر موقع فيسبوك في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أن الظاهرة عبارة عن نيزك، وهو خط من الضوء ينشأ عندما ينفذ حطام الصخور من الفضاء إلى الغلاف الجوي للأرض.

ويشير تحليل لتقارير شهود العيان إلى أن خطا من الضوء كان مرئيا فوق المدينة صباح أمس الثلاثاء ثم اتجه غربا بسرعة بلغت نحو 61 ألف كيلومتر في الساعة نحو ولاية نيوجيرسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن شهود عيان، أن الظاهرة كانت مصحوبة بأصوات تشبه الرعد وهزات تشبه الزلزال. ومع ذلك، قالت وكالة ناسا إنها يمكن أن تكون بسبب نشاط عسكري في المنطقة.

ويصبح النيزك مرئيا عندما ينفذ حطام صخور إلى الغلاف الجوي للأرض حيث يحترق بسبب الاحتكاك بجزيئات الهواء. ويسمى الجزء الذي لم يحترق بالكامل واصطدم بسطح الأرض نيزكا.

وقالت ناسا إن قطع الصخور مثل تلك التي تسببت في ظهور خط الضوء فوق نيويورك يبلغ قطرها نحو 30 سم فقط. وعادة ما تحترق هذه الجسيمات الكونية تماما قبل أن تصطدم بالأرض، وبالتالي فهي لا تمثل خطورة.

كرة نارية في السماء نيويورك ناسا
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