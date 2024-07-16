تركيا تعلن تحييد 7 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا والعراق

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 7 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه"، شمالي سوريا والعراق.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن وزارة الدفاع قولها في بيان لها، إن "القوات التركية تواصل عملياتها دون انقطاع لتجفيف مستنقعات الإرهاب في مصدره... وفي هذا الإطار، حيدت القوات التركية 4 إرهابيين في مناطق عمليات درع الفرات شمالي سوريا".

وأضافت: "كما تمكنت من تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كيه كيه" في منطقة هاروك شمالي العراق".

وخلال الأعوام الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"حزب العمال الكردستاني".