وزير إسرائيلي: لن أوافق على صفقة الأسرى ولو كلفني الأمر مسيرتي السياسية

(وكالات)

قال وزير المالية المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إنه لن يوافق على صفقة تبادل الأسرى حتى وإن كلفه ذلك إنهاء مسيرته السياسية، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأضاف سموتريتش، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قررت المضي قدمًا نحو تنفيذ صفقة الأسرى مقابل أي ثمن، واصفًا الصفقة بـ "غير الشرعية".

وأفاد الوزير اليميني المتطرف، أنه بموجب الصفقة سيتم إعادة 20 أسير إسرائيلي و"التخلي عن البقية ووقف الحرب دون خطوط حمراء" حد تعبيره.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قد أعلنت تعليق مشاركتها في محادثات الأسرى، عقب شن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مجازر على المدنيين في قطاع غزة.

وطالبت الحركة الوسطاء بالضغط على إسرائيل من أجل إنجاح الاتفاق، قائلة إنها أبدت المرونة الكافية خلال المباحثات.