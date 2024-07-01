الخارجية الأمريكية: إعادة الهدوء للحدود الإسرائيلية اللبنانية أولوية لدينا

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تواصل العمل مع مصر وقطر للضغط على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وسد الفجوات بشأن مقترح وقف إطلاق النار.

وأضافت وزارة الخارجية، أن إعادة الهدوء إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية أولوية لدينا.

كان رئيس بلدية سديروت، قال إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وهاليفي يكررون الخطأ ذاته الذي أدى إلى السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف رئيس بلدية سديروت، أن نتنياهو يحل المشكلة بخلق مشكلة جديدة، ولن نوافق على مزيد من الحلول المؤقتة، موضحا أن الحل هو تدمير الجيش أي مبنى أو موقع يهددنا والحفاظ على هذه المواقع حتى تدمير حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تهجير السكان من منطقة شرق خان يونس بعد إطلاق نحو 20 صاروخا من المنطقة نحو غلاف غزة.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".