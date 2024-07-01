جيش الاحتلال: إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة

(وكالات)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه أحبط محاولة تهريب عشرات الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية.

وأفاد جيش الاحتلال، أن مجموعة حاولت تهريب 75 مسدسًا وعشرات الأسلحة عبر الحدود الأردنية إلى الضفة.

وصرح الجيش الإسرائيلي، أن العملية المزعومة تعد عملية التهريب الأكبر من الأردن للضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.

ومنذ أن شنت إسرائيل عدوانها على غزة، ازدادت التوترات في أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس، من خلال زيادة عمليات الاقتحام لمدن الضفة بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال واستهداف عدد كبير من الفلسطينيين المدنيين إضافة إلى شن حملات اعتقال يومية.