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BBC

عمال أتراك يرفضون تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود في مطار أنطاليا

10:54 ص الإثنين 01 يوليه 2024

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وكالات

كشفت شركة الطيران الإسرائيلية "العال"، عن رفض عمال في مطار أنطاليا التركي، تزويد إحدى طائراتها بالوقود، بعد هبوطها اضطراريا لإسعاف ركاب تعرض لوعكة صحية.

وكانت الطائرة متجهة إلى تل أبيب، واضطرت إلى الهبوط في مطار أنطاليا التركي، بعد تعرض راكب لوعكة صحية، احتاج على إثرها لتلقي العلاج الطبي العاجل.

وقبل إقلاع الطائرة، رفض رفض العمال الأتراك في مطار أنطاليا تزويد الطائرة بالوقود، ما اضطر الطائرة للإقلاع إلى رودس كي تتزود بالوقود مرة أخرى قبل إقلاعها إلى إسرائيل.

طائرة إسرائيلية إسرائيل تل أبيب مطار أنطاليا التركي
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