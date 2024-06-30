مسؤول بريطاني يدعو لإطلاق النار على اللاجئين وتحويل المساجد إلى حانات

وكالات

في تصريح يتصف بالعنصرية، طالب أحد أعضاء الحملة الانتخابية لرئيس حزب الإصلاح البريطاني فارج نايفل، بقتل اللاجئين داخل المملكة المتحدة وتصنيفهم كأهداف مشروعة للجيش.

إلى جانب ذلك دعا السياسي البريطاني أندرو باركر، لطرد جميع المسلمين إلى خارج المملكة وتحويل المساجد إلى حانات للخمور.

وكشف تسجيلات مسربة لباركر، نشرتها القناة الرابعة البريطانية، دعوته لإطلاق النار على اللاجئين ووصفه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من أصل هندي، "بالحقير".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "إنه أمر يؤلمني حقا ويثير غضبي.. بناتي يشاهدن تلك العنصرية ناحيتي، ماذا أقول لهن؟ إن رئيس حزب الإصلاح فاراج لديه بعض الأسئلة للإجابة عليها".

فيما علّق رئيس حزب الإصلاح البريطاني فارج نايفل، على الواقعة قائلا إن: "إنها تصريحات مروعة.. من أدلوا بها سيطردون من حملتي الانتخابية، تلك الآراء لا علاقة لها بمعتقداتي الخاصة، ولا تتلاقى مع آراء غالبية مؤيدي حزب الإصلاح.. إننا نستهجن تلك اللغة التي استخدمها هؤلاء".