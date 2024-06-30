سموتريتش: لا بديل عن حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله اللبناني

وكالات

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إنه "لا بديل عن حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله اللبناني".

وأشار الوزير اليميني المتطرف، إلى أن أي ثمن تدفعه إسرائيل اليوم سيكون أقل بكثير مما ستدفعه إن لم تتحرك في الشمال مع لبنان، وفق ما أوردته "القاهرة الإخبارية" في بيان عاجل.

وكما جرت العادة، فإن سموتريتش دائما ما يتخذ مواقف تدعو إلى التصعيد في كافة الجبهات سواء كانت ضد فصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية، أو على الحدود الشمالية مع لبنان ضد حزب الله.