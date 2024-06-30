إعلان

BBC

اعتقال 9450 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة

12:52 م الأحد 30 يونيو 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

رام الله - (د ب أ)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9450 فلسطينيا من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء الحرب على غزة .

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، إن "هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين، 20 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أشقاء، وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على محافظات الخليل،و طولكرم،ونابلس، والقدس".

الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انهيار أرضي يؤدي لفقدان عدد من الأشخاص في سويسرا

إعلان

إعلان

* كبير الأثريين يعلق على أزمة عقد قران ابنة مفيدة شيحة في صحن جامع محمد علي
* القصة الكاملة لفيديو "خطف طفل طنطا".. لماذا أفرجت الشرطة عن المتهمة؟
* السيسي: أعلم حجم معاناة المواطنين ولا رجعة عن مسار تحقيق الحلم المصري