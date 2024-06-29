إعلام عبري: الوسطاء وواشنطن يضغطون لانتزاع رد إيجابي من السنوار بشأن صفقة الأسرى

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إن الوسطاء يواصلون العمل على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الوسطاء يمارسون ضغوطا مع الولايات المتحدة لانتزاع رد إيجابي من زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار بشأن الصفقة مع إسرائيل.

وأوضحت أن الإسرائيليين يعتبرون الخروج القريب من رفح والانتقال للمرحلة الثالثة "نقطة خروج" مناسبة لعقد صفقة ومنع حرب في الشمال مع حزب الله اللبناني.

وكان قائد اللواء 12 بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن تفكيك حماس في رفح سيستغرق عامين آخرين على الأقل، مشيرا إلى أن من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل فهو يذر الرماد في العيون.

وأكد المسؤول العسكري الإسرائيلي أن مهمة القضاء على حماس ليست سهلة والأمر يتطلب وقتا وضغطا عسكريا كبيرا، موضحا أن القتال في رفح يدور بشكل بطيء ومقاتلي حماس قاموا بدراسة قوات الاحتلال.