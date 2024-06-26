وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من تصعيد إقليمي في الشرق الأوسط

برلين - (د ب أ)

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من عواقب لا يمكن التنبؤ بها في الشرق الأوسط في ظل تزايد التوترات في الصراع بين إسرائيل وحزب الله الموالي لإيران في لبنان.

وقالت بيربوك في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الأربعاء: "حرب أخرى ستعني تصعيدا إقليميا بأبعاد يصعب علينا جميعا تخيلها".

وأشارت الوزيرة إلى أن إسرائيل ولبنان يخاطران بالانزلاق إلى مثل هذه الحرب، وقالت: "وهذا بالضبط ما نحتاج إلى منعه، منع التصعيد اليومي المتمثل في إطلاق المزيد من الصواريخ. وعلى الرغم من أن قطاعات كبيرة من الجانبين لا تريد هذه الحرب، فإننا ننزلق إليها".

وذكرت بيربوك أنه خلال محادثاتها أمس الثلاثاء في بيروت تولد إليها انطباع بأن الحكومة اللبنانية تنظر إلى الأمر بهذه الطريقة أيضا، مضيفة أنه للأسف ليس لديهم "قبضة فعالة حقيقية محليا، بما في ذلك على حزب الله"، مشيرة إلى أن المحادثات التي تُجرى هناك بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا لها أهمية أكبر.

وأكدت بيربوك أن الخطوات التالية في حرب غزة تعتبر أيضا حاسمة بالنسبة للتطورات اللاحقة على حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، وأضافت: "إذا تم التوصل في النهاية إلى وقف إطلاق النار الذي تشتد الحاجة إليه في غزة، فإن هذا سيعمل أيضا على تهدئة الجبهة الشمالية".

وترى الوزيرة أن انفتاح جبهة أخرى للحرب ستكون ذات عواقب فادحة، مشيرة إلى أن خطة وقف إطلاق النار في حرب غزة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن تحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية، مضيفة أنه يتعين على حماس أن تقبل هذه الخطة.

وتقصف إسرائيل وحزب الله بعضهما البعض في المنطقة الحدودية مع لبنان منذ أكثر من ثمانية أشهر. وفي الآونة الأخيرة زادت حدة القتال بشكل ملحوظ. ويعتبر حزب الله في لبنان أهم حليف لإيران التي تعتبرها إسرائيل عدوها اللدود. وفي مؤتمر هرتسليا بالقرب من تل أبيب مساء أول أمس الاثنين، طالبت بيربوك بانسحاب كامل ويمكن التحقق منه لحزب الله من منطقة الحدود اللبنانية مع إسرائيل.