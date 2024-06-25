باستخدام صاروخ جديد.. الحوثيون يستهدفون سفينة إسرائيلية في بحر العرب

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة نفذت عملية نوعية استهدفت سفينة إسرائيلية في بحر العرب وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأوضح سريع، أن العملية النوعية نُفذت بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء من العمليات التجريبية، مؤكدا على أن عمليات الجماعة لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار سريع إلى أن استهداف السفينة الإسرائيلية جاء انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على مجازر "العدو الصهيوني"، موضحا أن الحوثيين مستمرون في تطوير قدراتهم العسكرية لتعزيز دورهم لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكريا.