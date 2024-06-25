مسؤول إسرائيلي: وقف تشغيل منصات الغاز الطبيعي في حال نشوب حرب مع لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

قال رون تومر رئيس اتحاد المصنعين في إسرائيل إنه سيتم وقف تشغيل كل منصات استخراج الغاز الطبيعي في المياه الإسرائيلية لحمايتها في حال نشوب حرب مع حزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تومر قوله أمام مؤتمر للطاقة والاقتصاد اليوم الثلاثاء إن مصادر الطاقة الإسرائيلية ستكون عرضة للهجوم في حال نشوب مثل هذه الحرب.

وأضاف "نسعى لضمان قدرتنا على البقاء والعمل حتى في حال نشوب الحرب وتعرض شبكة الكهرباء في إسرائيل للتدمير".

وقال إنه على الحكومة تجهيز مصادر طاقة بديلة لأبراج الاتصالات الخلوية بما يسمح بانتظام خدمات الاتصالات في إسرائيل حتى إذا توقفت إمدادات الكهرباء في البلاد.