حرب النفايات.. كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بإطلاق 350 بالونًا محملاً بالقمامة

سول - (د ب ا)

أطلقت كوريا الشمالية نحو 350 بالونا محملا بالقمامة نحو كوريا الجنوبية خلال الليل، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء، فيما يعد الحادث الخامس من نوعه منذ أواخر الشهر الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة القول إن نحو 100 بالون، معظمها يحمل بقايا ورق ومخلفات، سقطت في سول والجزء الشمالي من إقليم جيونجي.

وقالت هيئة الأركان إنه من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، لم توجد بالونات في الهواء، في حين أظهر تحليل البالونات التي هبطت أنها لا تحتوي على مواد سامة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه على استعداد لتشغيل مكبرات الصوت الدعائية في أي وقت، محذرا من أن شن مثل هذه الحرب النفسية سوف يعتمد على تصرفات كوريا الشمالية.

ويشار إلى أنه بعد البالونات الأخيرة، يقدر أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 2000 بالون يحمل قمامة منذ 28 مايو الماضي.