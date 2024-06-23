عائلات الأسرى الإسرائيليين: ندين تراجع نتنياهو عن مقترح صفقة التبادل



وكالات

دانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل.

وأضافت الهيئة، أن إنهاء الحرب في غزة دون إعادة الأسرى إخفاق قومي غير مسبوق وعدم تحقيق لأهداف الحرب.

وتابعت، أن الحديث يدور بشأن التخلي عن "120 أسيرا"، وهو مساس بالتزام الدولة الأخلاقي تجاه مواطنيها، مشيرة إلى أننا لا نسمح للحكومة بالتنصل من الالتزام بشأن مصير أحبتنا ويجب على نتنياهو إعادتهم جميعا.