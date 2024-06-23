نتنياهو: غير مستعد لإقامة دولة فلسطينية

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مرحلة القتال الشديد في غزة على وشك الانتهاء، وليس مستعد لوقف الحرب قبل القضاء على حماس.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال، أنه غير مستعد لإقامة دولة فلسطينية ولن يسمح بتسليم غزة للسلطة الفلسطينية، موضحا أنه يريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين وإعادة الاستيطان إلى غزة ليس أمرا واقعيا.

وتابع نتنياهو: "رأينا توقفا دراماتيكيا للأسلحة الأمريكية ويمكن مواصلة الحرب بما لدينا، لكن نفضل الحصول على مزيد منها"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تغفل إمكانية حدوث هجوم في الضفة الغربية مماثل لما حدث في 7 أكتوبر ونحن مستعدون لذلك.