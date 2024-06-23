اعتقال عارضة أزياء يمنية وزوجها في حضرموت بعد ظهورها دون حجاب أو عباءة

وكالات

اعتقلت الشرطة في محافظة حضرموت عارضة الأزياء اليمنية خلود باشراحيل وزوجها بعد ظهورها في مجموعة صور معه دون حجاب أو عباءة، وفقًا لمصدرين مقربين منها تحدثا لرويترز.

وذكر المصدران أن الشرطة ترفض إطلاق سراح عارضة الأزياء وزوجها بعد ظهورها في مجموعة من اللقطات المصورة والصور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من دون ارتداء الحجاب أو العباءة التي ترتديها معظم النساء في اليمن. وأضافا أن السلطات لم توجه لهما اتهامات بعد.

وتقع حضرموت في جنوب شرق اليمن ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ولم يصدر بعد تعليق من السلطات الأمنية في المكلا، عاصمة حضرموت، بشأن اعتقال خلود باشراحيل.

وقال المصدران إن عارضة الأزياء احتجزت في ثاني أيام عيد الأضحى. ودعت خلود باشراحيل في تسجيلات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي إلى "التحرر ورفض الأفكار التقليدية والمتشددة" بينما أعلنت أنها قررت خلع الحجاب في تلك الصور والمقاطع المصورة والتي أثارت جدلاً واسعاً.

وفي عام 2021، حكمت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي وثلاث نساء أخريات بالسجن بعد إدانتهن بارتكاب "فعل فاضح".