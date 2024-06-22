عائلات الأسرى: نتنياهو يريد دفن كل الأسرى وبعد فترة سنتحول جميعًا لعائلات للقتلى

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التقى مع عائلات القتلى بينما لم يعمل للتوصل إلى صفقة لإنقاذ الأسرى الأحياء.

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن "نتنياهو يريد دفن كل الأسرى وبعد فترة سنتحول جميعا إلى عائلات للقتلى"، مؤكدة أن التوصل إلى صفقة في غزة سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في الشمال.

وأشارت عائلات الأسرى في بيانها إلى أن "لن تنتهي الحرب ولن نحقق أي صفقة قبل التخلص من نتنياهو"، متسائلين "كيف يمكن الإعلان عن هزيمة حماس والجنود الأسرى بين أيديها؟"

وأضافت عائلات الأسرى، أن "نتنياهو يصعد الصراع ويهاجم جيشنا ويخرب علاقاتنا مع الولايات المتحدة"، مشددين على أن "نتنياهو يضحي بأرواح أبنائنا حتى يبقى في السلطة".

وأكدت عائلات الأسرى، أنه لن يتم التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب طالما يشعر نتنياهو بالاستقرار في منصبه.