الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من منزل محاصر بمدينة جنين

وكالات

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من المنزل المحاصر في حي الجابريات بمدينة جنين.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اكتشاف تسلل وحدة إسرائيلية خاصة إلى حي الجابريات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان وسط إطلاق نار كثيف.

وأضاف مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال تحاصر منزلا في حي الجابريات وتطالب من بداخله بتسليم أنفسهم. وفي غضون ذلك هرعت طواقم الإسعاف الفلسطينية إلى محيط المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات بعد ورود أنباء عن إصابة عدد من الفلسطينيين في المكان.