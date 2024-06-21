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مصر ترحب بإعلان أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين

11:22 م الجمعة 21 يونيو 2024

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات
رحبت جمهورية مصر العربية، بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، باعتبارها خطوة داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، دعم جمهورية أرمينيا الصديقة للقضية الفلسطينية العادلة، داعية إلى استمرار تلك الجهود المُقدرة من كافة أطراف المجتمع الدولي، سعياً نحو خلق أفق سياسي يسمح بإعادة إحياء عملية سلام حقيقية تعالج جذور وأسباب القضية الفلسطينية، وتستعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.
ودعت مصر الأطراف الدولية المؤثرة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، والتدخل للحفاظ على حقوقه في هذا التوقيت الذي يواجه فيه ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة، والعمل على وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة هامة نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

أرمينيا الاعتراف بفلسطين مصر الخارجية المصرية
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