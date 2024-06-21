موجة الحرارة المرتفعة تحصد أرواح 143 هنديًا والحصيلة مرشحة للزيادة

نيودلهي- (د ب أ)

حصدت موجة الحر الطويلة التي تجتاح مناطق واسعة من الهند مزيدا من الأرواح ، حيث تم تسجيل 143 حالة وفاة، كما أن 41 ألفا و789 شخصا يعتقد أنهم يعانون من ضربات الشمس، وذلك خلال الفترة من مطلع شهر مارس الماضي، وحتى يوم 20 يونيو العام الجاري.

ورغم ذلك، يتوقع أن تكون حصيلة الوفيات أعلى من المعلن لأن الولايات في عموم الهند لم تقدم تحديثات للبيانات التي يقوم بجمعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من خلال الوحدة الوطنية لمتابعة الأمراض والوفيات المرتبطة بموجة الحر، بحسب ما أوردته وكالة "برس ترست أوف إنديا " الهندية للأنباء.

ولم تقم منشآت صحية عديدة بتحميل بيانات بشأن عدد ضحايا موجة الحر على أجهزة الكمبيوتر.

كانت دراسة نشرت نتائجها الشهر الماضي كشفت أن موجات الحر خلال الأشهر الأربعة الأكثر سخونة في العام، تؤدي إلى أكثر من 150 ألف حالة وفاة في أنحاء العالم سنويا.

وخلصت الدراسة إلى أن قارة آسيا، حيث تقع الهند، لديها أكبر عدد من الوفيات المقدرة جراء موجات ارتفاع الحرارة.