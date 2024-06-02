هآرتس: نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة تحقيق هجوم 7 أكتوبر من المحكمة العليا

(وكالات)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بهجوم الـ7 من أكتوبر من رئيس المحكمة العليا.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو لا يرغب في أن يرأس قاض لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر.

وكان عضو حكومة الحرب بيني جانتس، قد طالب بتشكيل لجنة حكومية من أجل بدء التحقيق في هجوم الـ7 من أكتوبر، قائلًا "إن الخطأ لا يمكن أن يتكرر مرتين".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن معارضة نتنياهو لتشكيل لجنة حكومية من قبل القضاء ينبع من مخاوفه من انتقام القضاء منه إثر التعديلات القضائية التي سعى لإدخالها سابقًا.