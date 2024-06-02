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يديعوت أحرونوت: حزب الله يستعد لحرب موسعة مع إسرائيل

03:21 م الأحد 02 يونيو 2024

حزب الله

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(وكالات)

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تقديرات للجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن، قولهم إن حزب الله اللبناني استخدم 5% فقط من أسلحته خلال الأشهر الماضية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن استخدام حزب الله للأسلحة، جاء في إطار اختبار قدرات الجيش الإسرائيلي، مضيفة أن التقديرات العسكرية تشير إلى استعداد الحزب لحرب واسعة مع إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل عقب إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

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