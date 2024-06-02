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وفاة رجل إطفاء جراء الفيضانات في جنوب ألمانيا

11:07 ص الأحد 02 يونيو 2024

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برلين - (د ب أ)

لقي رجل إطفاء حتفه في بلدة بفافنهوفن آن دير إيلم بمنطقة بافاريا العليا جنوبي ألمانيا جراء الفيضانات.

وقال متحدث باسم السلطات الإدارية في المنطقة صباح اليوم الأحد إن رجل الإطفاء انقلب في قارب مطاطي أثناء مهمة مع ثلاثة من زملائه، وتم انتشاله ميتا في الصباح.

وتضرب عواصف مطيرة أجزاء شاسعة من جنوبي ألمانيا منذ أول أمس الجمعة، ما تسبب في فيضانات عارمة وانقطاعات كبيرة لخطوط المواصلات.

وأعلنت عدة مناطق حالة الطوارئ في ظل استمرار هطول الأمطار وتواصل ارتفاع منسوب المياه.

ألمانيا برلين الفيضانات منطقة بافاريا العليا
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