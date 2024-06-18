الدفاع المدني بغزة: القصف الإسرائيلي حال دون انتشال جثامين الشهداء في الحي السعودي برفح

(وكالات)

قالت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن القصف الإسرائيلي منع العاملين داخل الهيئة من انتشال جثامين شهداء في الحي السعودي برفح، جراء تهديد القصف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 37 ألفًا و372 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي بشكل يومي.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر وصل منهم للمستشفيات 25 شهيدًا و80 مصابًا.