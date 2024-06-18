المبعوث الأمريكي يصل إلى بيروت لبحث التوترات بين إسرائيل وحزب الله

بيروت - (د ب أ)

وصل الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستاين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، صباح اليوم الثلاثاء

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيستقبل الموفد الرئاسي الأمريكي في وقت لاحق اليوم .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى أمس الإثنين الموفد الأمريكي لبحث التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني .

ويتبادل حزب الله إطلاق النيران مع إسرائيل بشكل شبه يومي منذ هجوم السابع من تشرين أكتوبر الذي شنه مسلحو حركة حماس على جنوب إسرائيل، مما أدى إلى قيام تل أبيب بشن حرب على قطاع غزة .

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا جهودا للتوسط في اتفاق لضمان عدم اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.