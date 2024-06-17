وول ستريت جورنال: حزب الله يريد ربط تهدئة التوترات في الشمال بوقف إطلاق النار بغزة

(وكالات)

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن دبلوماسي فرنسي قوله، إن حزب الله اللبناني يريد ربط وقف إطلاق النار في جبهة الشمال بين الحدود الإسرائيلية اللبنانية بوقفه في غزة.

وأضاف المصدر الذي لم تذكر الصحيفة الأمريكية، اسمه، أن إسرائيل ترفض عقد ذلك الاتفاق.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن مسؤول الأمريكي خاص سيجتمع مع مسؤولين بإسرائيل لمنع تحول التصعيد مع حزب الله لصراع أوسع.

وفي وقت سابق اليوم، سافر مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة، عاموس هوكستين، إلى الشرق الأوسط، من أجل الاجتماع بمسؤولين إسرائيليين لبحث محاولات تهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله.