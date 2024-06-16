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فيديو| شاب فلسطيني يحمل والدته العجوز خلال رحلة نزوحهم

04:47 م الأحد 16 يونيو 2024

النازحين

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو يُظهر شابا فلسطينيا حافي القدمين، وهو يحمل والدته العجوز أثناء نزوحهم من إحدى مناطق غزة جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ولقي الفيديو استحسان وإشادة الكثيرين على موقع التغريدات "إكس"، إذ علّق أحد النشطاء قائلا: "بارك الله فيك وجزاك الله كل خير يا غزة، يا خير أمة أُخرجت للعالمين، الفردوس الأعلى لكم بإذن الله".

فيما علّق متابع آخر: "أقسم بالله الحين عرفت ليش الجنة درجات ومراتب.. شعب عظيم"، بينما اكتفى آخرون بقول: "حسبنا الله ونعم الوكيل".

فلسطين غزة العدوان الإسرائيلي
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