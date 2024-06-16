فيديو| شاب فلسطيني يحمل والدته العجوز خلال رحلة نزوحهم
وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو يُظهر شابا فلسطينيا حافي القدمين، وهو يحمل والدته العجوز أثناء نزوحهم من إحدى مناطق غزة جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ولقي الفيديو استحسان وإشادة الكثيرين على موقع التغريدات "إكس"، إذ علّق أحد النشطاء قائلا: "بارك الله فيك وجزاك الله كل خير يا غزة، يا خير أمة أُخرجت للعالمين، الفردوس الأعلى لكم بإذن الله".
فيما علّق متابع آخر: "أقسم بالله الحين عرفت ليش الجنة درجات ومراتب.. شعب عظيم"، بينما اكتفى آخرون بقول: "حسبنا الله ونعم الوكيل".
فلسطيني يحمل والدته على ظهره وهو حافي القدمين أثناء نزوحه جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. pic.twitter.com/GqOlqSrWDP— خبرني - khaberni (@khaberni) June 11, 2024
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