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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن إطلاق صاروخ على شمالي إسرائيل

10:27 ص الأحد 16 يونيو 2024

أرشيفية

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بغداد- (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم السبت مسؤوليتها عن هجوم باستخدام صاروخ كروز على موقع في حيفا شمالي إسرائيل.

وقالت المقاومة، مجموعة من فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، في بيان عبر الإنترنت إن مقاتليها شنوا الهجوم فجر السبت باستخدام صاروخ الأرقب بعيد المدى "صاروخ كروز مطور"، على موقع في حيفا.

ولم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن موقع الهدف أو الخسائر الناجمة عن الهجوم.

وشددت المقاومة على أن الهجوم جاء "نُصرةً لأهلنا في فلسطين"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

ولم يصدر أي تعليق بشأن الهجوم من إسرائيل التي لا تعلق رسميا على أي هجمات تعلن المقاومة الإسلامية العراقية مسؤوليتها عنها.

اطلاق صاروخ شمال إسرائيل العراق
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