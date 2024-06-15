أردوغان: اعتراف أعضاء مجلس الأمن بفلسطين يمكنه تغيير الأجواء

أنقرة - (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اعتراف الدول الأعضاء بمجلس الأمن بدولة فلسطين بإمكانه أن يغير الأجواء في المنطقة إلى الأفضل.

جاء ذلك في حديثه للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من زيارة شملت إسبانيا وإيطاليا، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وفيما يتعلق بالضغوط على إسرائيل قال: "الجميع على يقين أن هذه القافلة لن تسير على هذا النحو ونأمل أن تتغير الأجواء مع الانتخابات الأمريكية المقبلة".

ولفت الرئيس التركي لوجود حالة انزعاج في التصرفات الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما بعد المظاهرات التي شهدتها الجامعات الأمريكية.

وأوضح أنه "من الطبيعي أن ننتظر من الرئيس الأمريكي جو بايدن إثبات أن خطته لوقف إطلاق النار في غزة تهدف إلى وقف المجازر في فلسطين وليست استثمارا انتخابيا".

ووصف الرئيس أردوغان قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف إطلاق النار في غزة بأنه خطوة للأمام إلا أنها ليست كافية، قائلا: "جميعنا يعلم عدد القرارات التي تتجاهلها إسرائيل".

وأوضح الرئيس التركي أنّ مجلس الأمن الدولي عندما يريد اتخاد قرارات ضد إسرائيل فإنّ هذه القرارات تصطدم بالفيتو الأمريكي.

وأردف: "إذا كنا لا نريد للأمم المتحدة أن ينتهي بها الأمر مثل عصبة الأمم، فيتعين علينا أن نضمن ذلك، وكما نقول دائما إن الطريق إلى السلام النهائي في المنطقة يمر عبر حل الدولتين، هذه الصيغة تجلب معها حلا دائما".

وقال إنّ "اعتراف الدول الأعضاء بمجلس الأمن بدولة فلسطين بإمكانه أن يغير الأجواء في المنطقة".