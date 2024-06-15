القسام تنصب كمينا لقوات الاحتلال وتكبده خسائر

وكالات

قالت كتائب القسام إنها نصبت كمينا مركّبا لقوات وآليات جيش الاحتلال بتل السلطان غرب رفح، واستهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضحت الكتائب أنه فور وصول قوة إنقاذ استهدف مقاتلوها ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى تدميرها ومقتل أفرادها.

وسبق وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع صوفا العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة بدفعة صاروخية.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة دون وقوع إصابات.