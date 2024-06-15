سويسرا تستضيف اليوم مؤتمرًا دوليًا للسلام في أوكرانيا

برن (سويسرا)- (د ب أ)

يبدأ مؤتمر دولي في سويسرا اليوم السبت لبحث وضع أحجار الأساس الأولى لعملية السلام في الحرب الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر رؤساء وزراء وممثلون رفيعو المستوى من نحو 100 دولة وكذلك من العديد من المنظمات الدولية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر قضايا من بينها صادرات الحبوب من أوكرانيا وسلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا وقضايا إنسانية من بينها، تبادل الأسرى.

ويعقد الاجتماع بمبادرة من أوكرانيا ويحضره الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قادما، مثل العديد من القادة، مباشرة من اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في جنوب إيطاليا، والذي ركز إلى حد كبير على الحرب الروسية.

وتحتل روسيا حاليا نحو خمس أراضي أوكرانيا، ومن بينها شبه جزيرة القرم، التي ضمتها بشكل غير قانوني في عام 2014.

ويهدف المؤتمر السويسري الذي يعقد اليوم السبت وغدا الأحد في المقام الأول إلى حشد الدعم الدولي لأوكرانيا، بما في ذلك من دول صديقة لروسيا.





