مجموعة السبع تعتزم العمل على منع الهجمات على الانتخابات على خلفية مخاوف من التلاعب

(د ب أ)

قال قادة الديمقراطيات الصناعية المتقدمة في العالم في البيان الختامي في ختام قمة مجموعة السبع، اليوم الجمعة، إنهم يسعون إلى تحسين التدابير لمنع الهجمات على ديمقراطياتهم.

وتابعوا "نؤكد من جديد، في عام يختار فيه ملايين في أنحاء العالم قادتهم وممثليهم، على التزامنا بحماية القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأعربت مجموعة السبع عن "قلقها أكثر من أي وقت مضى" بشأن محاولات التلاعب والتدخل في المؤسسات الديمقراطية والانتخابات، وأكدت من جديد على التزامها بحماية القيم الأساسية وحقوق الإنسان، حتى في مواجهة التطور السريع للتكنولوجيات الجديدة.

وأشار القادة إلى أن عددا كبيرا على نحو خاص من الانتخابات يجرى خوضها في أنحاء العالم، مضيفين أن مجموعة من الأحزاب تحاول من خلال "حملات تدخل مدبرة، وأنشطة سبرانية خبيثة وقمع عابر للحدود الوطنية تقويض السيادة والقيم الديمقراطية بشكل عام".

وتشمل الانتخابات المحدد موعدها هذا العام داخل دول مجموعة السبع كلا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى أجريت انتخابات أيضا في الهند، أكبر دولة ديمقراطية من حيث عدد السكان في العالم.

وتعهدت مجموعة السبع بالرد على "التهديدات من خلال ممارسات تحترم حقوق الإنسان، ومن خلال دعم حرية التعبير ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة والتعددية."

ولم يحدد البيان الختامي الجهات التي وُجهت إليها الاتهامات، برغم أن روسيا تعرضت لانتقادات لمحاولتها التأثير على نتائج الانتخابات.