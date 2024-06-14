مدير مستشفى كمال عدوان: شبح المجاعة يخيم على شمال غزة

وكالات

قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إنه تم تسجيل أعراض سوء التغذية لدى أكثر من 200 طفل في قطاع غزة.

وأضاف مدير المستشفى، أن كارثة إنسانية تواجه شمال قطاع غزة وشبح المجاعة يلوح في الأفق، موضحا أن شمال قطاع غزة لا تتوفر فيه مواد غذائية غير الطحين.

وتابع كمال عدوان "أوجه نداء استغاثة لكل المؤسسات الدولية بأن تأخذ خطر المجاعة على محمل الجد".

كان القيادي في حماس أسامة حمدان، قال إن الحركة تحتاج موقفا إسرائيليا واضحا بقبول وقف إطلاق النار.

وأضاف القيادة في الحركة الإسلامية في تصريحات لـ "سي إن إن"، انه على إسرائيل الانسحاب من غزة وترك الفلسطينيين يقررون مستقبلهم بأنفسهم، موضحا أنه إذا تصرفت واشنطن بإيجابية وليس فقط بعين إسرائيل فيمكن التوصل لاتفاق.

وتابع القيادي: "ليست لدينا أو لدى أحد أي فكرة حول عدد الأسرى الأحياء"، مشيرا إلى أن ما جرى في السابع من أكتوبر كان ردة فعل على الاحتلال الإسرائيلي قائلا: "ما جرى بعد السابع من أكتوبر من قتل وتدمير واحتلال أظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل".





