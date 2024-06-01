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BBC

ضمن الصفقة.. إسرائيل تعلن موعد انتهاء الحرب على غزة بشكل كامل

09:02 م السبت 01 يونيو 2024

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وكالات
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله: إسرائيل وافقت على مقترح يشمل الإفراج عن 33 أسيرًا أحياء أو أموات في المرحلة الأولى.

وأضاف المصدر أن إسرائيل وافقت على مقترح إنهاء الحرب خلال المرحلة الثانية.

ولفت إلى أن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب خلال المرحلة الثانية التي تشمل الإفراج عن جميع الرجال والجنود وبقية المصابين.

وأوضح أن المرحلة الثالثة من الصفقة تتضمن الإفراج عن جميع الجثث.
وأكد أنه إذا خرقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اتفاق الصفقة فلإسرائيل الحق في مواصلة القتال في غزة.

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